Tchad: remaniement à la tête de la gendarmerie et de la police

Vue aérienne de Ndjamena. © David Baché/RFI

Grand chambardement au sein des forces de sécurité au Tchad. Jeudi et vendredi, coup sur coup, les patrons de la gendarmerie et de la police, ainsi que plusieurs adjoints, ont été remplacés. Une décision qui intervient trois semaines après les manifestations du 20 octobre contre la transition, qui a, officiellement, fait 50 morts et 300 blessés.