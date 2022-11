Côte d’Ivoire: le retour de Charles Blé Goudé sera «sobre», selon ses proches

Le Dr. Boga Sako, président de la Fidhop et du comité d’accueil de Charles Blé Goudé, a annoncé les détails du retour de l'homme politique lors d'une conférence de presse à Abidjan le 11 novembre 2022. © Marine Jeannin / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

On en sait plus sur le retour de Charles Blé Goudé en Côte d’Ivoire. Définitivement acquitté en 2021 par la Cour pénale internationale (CPI), l’ex-leader des Jeunes Patriotes reviendra à Abidjan le 26 novembre après plus de 10 ans d’absence. Un retour « apaisé » et « utile pour la réconciliation nationale », a promis le président de son comité d’accueil vendredi 11 novembre.