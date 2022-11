Le gouvernement éthiopien et les forces tigréennes s’accordent sur un «accès humanitaire à tous»

Le maréchal Berhanu Jula, chef d'État-major des Forces armées éthiopiennes (ENDF), et le général Tadesse Worede, commandant en chef des forces rebelles du Tigré échangent des copies de leur accord, à Nairobi, le 12 novembre 2022 © Brian Inganga / AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après cinq jours de discussions, le gouvernement éthiopien et les forces tigréennes ont signé samedi 12 novembre à une déclaration commune sur la mise en œuvre de l’accord de cessation des hostilités signé le 2 novembre à Pretoria. Réunies à Nairobi, les deux parties s’engagent notamment à permettre le retour de l’aide humanitaire pour tous ceux qui en ont besoin, au Tigré et aussi dans les régions voisines de l’Afar et de l’Amhara.