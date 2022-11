Tchad: les autorités reconnaissent avoir envoyé plus de 600 détenus à Koro Toro

L'opposition et la société civile ont accusé le gouvernement d'avoir «déporté» des manifestants de Ndjamena à Koro Toro. © RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Trois semaines après les manifestations du 20 octobre et les violences qui ont officiellement fait 50 morts et 300 blessés, le gouvernement tchadien a mobilisé plusieurs ministres pour apporter des éclairages sur la situation et a reconnu pour la première fois avoir incarcéré plus de 600 personnes dans la prison de Koro Toro. Si Ndjamena n’avait jamais nié y avoir envoyé des détenus, le pouvoir n’avait jamais avancé de chiffre. Le Tchad reste tendu, avec des centaines de personnes arrêtées et des partis politiques et organisations suspendus.