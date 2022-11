Tchad: un accord sur la dette enfin trouvée avec l’ensemble des créanciers du pays

Il a fallu près de deux ans de négociations, des pressions du FMI et des grandes puissances, pour que les créanciers privés du Tchad, acceptent enfin d'assouplir leur position sur la dette du pays. (Image d'illustration) Wikimedia Commons/Notrchad

Texte par : RFI

Il a fallu près de deux ans de négociations, des pressions du FMI et des grandes puissances, pour que les créanciers privés du Tchad, dont Glencore, acceptent enfin d'assouplir leur position. Le négociant suisse, plus gros des créanciers privés, détient près d'un tiers de la dette extérieure du Tchad. Une dette contractée durant les années 2013 et 2014 au rythme des accords dit « pétrole contre argent ».