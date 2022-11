Crise politique au Somaliland après la fin du mandat du président Bihi

Le mandat du président du Somaliland a officiellement terminé dimanche 13 novembre, mais la présidentielle n'a pas encore été organisée, provoquant la colère de l'opposition. Ici, le président Muse Bihi Abdi, lors d'un entretien à Hergeisa © Malak Harb / AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'opposition du Somaliland annonce qu'elle ne reconnait plus la légitimité du président Muse Bihi Abdi : la présidentielle aurait dû avoir lieu dimanche 13 novembre, mais le chef de l'État a obtenu le mois dernier un report du scrutin et une prolongation de son mandat. Aucune nouvelle date n'est fixée et le pays est dans l'impasse.