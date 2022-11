L'État malien rend hommage à un juge islamique de Tombouctou proche des jihadistes

Dans les rues du quartier Djingareyber, à Tombouctou, en mars 2021. © RFI/David Baché

Le Mali a honoré un juge islamique qui a officié pour les jihadistes en 2012 et qui reste sous sanctions de l’ONU. 24 heures après avoir notamment demandé l’enseignement en arabe et la séparation des filles et des garçons dans les classes pour la réouverture de nombreuses écoles fermées dans la région de Tombouctou, Houka Houka Ag Alhousseini a été célébré comme d’autres personnalités dans la ville du même nom par l’État malien, pourtant laïc.