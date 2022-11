REPORTAGE

Sénégal: l’association «Rugby French Flair» aide et initie des jeunes à ce sport

Entraînement de rugby sur un terrain de Yoff, avec l'association «Rugby French Flair» le 11 novembre 2022. © charlotte Idrac/RFI

Au Sénégal, il n’y a pas que le football qui a ses adeptes ! Une vingtaine d’anciens internationaux du rugby français ont entamé une mission avec l’association « Rugby French Flair ». Parmi eux figurent Yann Delaigue, Thierry Louvet, Lionel Faure ou encore Jean-Christophe Repon. Le but est d’utiliser le rugby et ses valeurs pour aider des jeunes de quartiers défavorisés et les initier à ce sport. RFI s’est rendue à une séance d’entraînement à Dakar.