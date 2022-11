Afrique du Sud: la réunion de l'ANC minée par des affaires de corruption

Le scandale de Phala-Phala était sur toutes les lèvres lors de cette grande réunion de l’ANC qui a duré trois jours. Les plus ardents opposants de Cyril Ramaphosa ont réclamé sa mise en retrait, alors que la commission d’intégrité du parti n’a pas encore rendu ses conclusions sur cette affaire. AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Afrique du Sud, le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), a rassemblé les membres de son organe exécutif ces trois derniers jours, pour des débats houleux sur l’avenir de la formation. Alors qu’un scrutin interne aura bientôt lieu, à la mi-décembre, pour déterminer qui conduira le parti lors les élections nationales de 2024, le président en exercice, Cyril Ramaphosa, est de plus en plus contesté, suite à sa mise en cause dans l’affaire de Phala-Phala, du nom de sa ferme où a été dérobé de l’argent liquide.