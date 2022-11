Au procès du 28-Septembre en Guinée, l'ex-ministre de la Santé nie en bloc

Au 18e jour d'audience dans le procès du massacre du stade de Conakry, la cour a entendu ce lundi 14 novembre l'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Cherif Diaby.

Avec notre correspondant à Conakry, Matthias Raynal

Derrière ses lunettes de vue à monture épaisse, Abdoulaye Cherif Diaby affiche un visage fermé et n’est pas très à l’aise face au tribunal criminel de Dixinn. Le 28 septembre 2009, il était ministre de la Santé de Moussa Dadis Camara le 28 septembre 2009, lorsqu'un meeting de l'opposition au stade de Conakry a été réprimé dans le sang. Bilan : plus de 150 morts et une centaine de femmes violées.

Le colonel est accusé d’avoir entravé la prise en charge médicale des blessés. Certains témoins affirment l’avoir vu à l’hôpital Donka, insultant et frappant des victimes. Lui nie en bloc ces accusations et assure au contraire avoir tout fait pour que les blessés soient soignés dans les meilleures conditions. « Lors de ma visite de Donka, j’ai vu qu’il y avait des blessés, des gens couchés par terre. J’étais complètement déboussolé. Je me suis dit que là, c’était du sérieux, il fallait des moyens pour prendre en charge ces blessés », raconte-t-il.

Mais au fil des questions du procureur et des avocats des parties civiles, son récit laisse apparaître de nombreuses zones d’ombre. Il dit ne rien savoir sur les cadavres qui auraient disparu des morgues. Les violences du stade ont fait 57 morts, soutient-il, selon les chiffres dont il disposait à l’époque. Un bilan bien inférieur à celui retenu par la commission d’enquête internationale qui avait comptabilisé au moins 156 décès.

