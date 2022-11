Somalie: l'ONU dénonce la hausse du nombre des victimes civiles des violences résultant des shebabs

Des secouristes portent un cadavre suite à un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, en Somalie. (Photo d'archives). REUTERS/Feisal Omar

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme Volker Türk a dénoncé lundi la hausse des victimes civiles des violences en Somalie, résultant notamment des activités du groupe jihadiste des shebab. Au moins 613 civils ont été tués et 948 blessés jusqu'à présent en 2022, selon les derniers chiffres de l'ONU, soit le bilan le plus élevé depuis 2017 et une hausse de plus de 30% rapport à 2021.