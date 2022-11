Soudan du Sud: plusieurs morts dans des violences agro-pastrorales près de Juba

Majok Daou, berger originaire du Jonglei, prend soin de son taureau près de Juba. © Florence Miettaux / RFI

Près de la capitale sud-soudanaise, des violences perpétrées par des éleveurs de bétail à l’encontre de cultivateurs autochtones ont fait cinq morts vendredi 11 novembre. Un incident de plus dans une crise qui semble bien loin de se résoudre, et qui a fait des centaines de victimes depuis le début de l’année. Les pasteurs, issus de l’État du Jonglei, plus au Nord, cherchent souvent refuge en Equatoria après avoir fui leur région à cause des inondations et de la violence. Mais les tensions continuent avec les populations locales.