Tchad: les Transformateurs accusent le pouvoir de les affaiblir en débauchant leurs membres

Vue aérienne de Ndjamena. © David Baché/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La situation politique reste tendue depuis le 20 octobre au Tchad. En plus des 50 morts et 300 blessés, des dizaines de personnes ont été par la suite arrêtées et les membres du parti les Transformateurs, à la tête de la contestation, se disent traqués et accusent les autorités d'essayer d'affaiblir le parti en débauchant leurs membres. Cela grâce à d'anciens comme l'ex-vice-président du parti, Moustapha Masri, qui avait démissionné après les violences.