Centrafrique: le mandat de la Minusca renouvelé difficilement pour un an par le Conseil de sécurité

Des Casques bleus de la Minusca patrouillent dans le quartier PK12 de la capitale Bangui, le 13 janvier 2020. AFP - FLORENT VERGNES

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le mandat de la Minusca a été renouvelé lundi 14 novembre pour un an par le Conseil de sécurité. Pas de changement du côté des effectifs, la mission de maintien de la paix conserve son plafond de 14 400 militaires et 3 020 policiers. Peu de changement du côté des tâches prioritaires : la Minusca doit toujours protéger les civils et appuyer le processus de paix et l’accord politique du 6 février 2019. Mais les négociations autour du renouvellement ont été plus compliquées que prévu, et trois pays se sont abstenus : la Russie, la Chine et le Gabon.