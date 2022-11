Accord de paix en Éthiopie: les «promesses» doivent être tenues, affirme Abiy Ahmed

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est exprimé, mardi 15 novembre, devant les députés de la Chambre des représentants, pour la première fois depuis la signature de l'accord de Pretoria entre son gouvernement et les autorités tigréennes. Il a appelé à tenir les « promesses » faites par cet accord. Pour lui, la paix était indispensable pour ne pas mettre en péril le développement du pays.

Publicité Lire la suite

C'est un exercice qu'Abiy Ahmed apprécie : improviser, devant les députés, des réponses sur la situation du pays. Mais ce mardi, cela survenait trois jours après la conclusion du deuxième round de pourparlers entre son gouvernement et les Tigréens. Ses réponses sur le sujet étaient donc très attendues.

Après de longues interventions sur l'inflation, la monnaie, les universités, la sécurité alimentaire, les importations et l'investissement, Abiy Ahmed a été plutôt disert sur la guerre. S'il a condamné comme « ennemi du peuple » la rébellion oromo qui continue ses opérations, pour lui, stopper les combats contre les Tigréens était nécessaire. « Une mauvaise paix comme une bonne guerre, ça n'existe pas, a-t-il clamé. Même quand on est victorieux, on tue des gens et on brûle de l'argent. »

► À lire aussi : Guerre au Tigré: les belligérants s'accordent sur «une cessation des hostilités»

Le retour de l'aide humanitaire

« Maintenant, a-t-il encore assuré, nous devons tenir parole » et « travailler dur pour éviter les problèmes ». Il a ainsi renvoyé aux « processus » de dialogue et à « la loi » les litiges territoriaux autour du Tigré, estimant que les pourparlers de paix n'étaient « pas le lieu » pour régler ces désaccords.

Enfin il a assuré que l'aide humanitaire avait recommencé à arriver, et que les télécommunications et l'électricité étaient peu à peu rétablies.

À ce sujet, le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé qu'un « premier convoi de secours » était arrivé mardi à Mekelle, capitale du Tigré. La province était jusque-là l'objet d'un blocus empêchant l'aide alimentaire et médicale de parvenir aux populations dans le besoin. « Deux camions ont livré des médicaments, des trousses d'urgence et de premiers soins pour aider les établissements de santé », selon un communiqué de l'organisation, qui promet « plus d'aide dans les jours à venir ».

► À lire aussi : Le gouvernement éthiopien et les forces tigréennes s’accordent sur un «accès humanitaire à tous»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne