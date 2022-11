Cameroun: selon l'ONU, les droits des séparatistes ambazoniens et des militants du MRC ont été bafoués

Au Cameroun, la détention des séparatistes anglophones et des militants du parti d’opposition le MRC est «arbitraire», et ils doivent être libérés immédiatement, déclare l’ONU. © Getty Images/ Romilly Lockyer

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Cameroun, la détention des séparatistes anglophones et des militants du parti d’opposition le MRC est « arbitraire », et ils doivent être libérés immédiatement, dit l’ONU. Dans une note rendue publique récemment, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies, a jugé que « la privation de liberté » du leader séparatiste Sisiku Ayuk Tabé et ses codétenus est « dépourvue de base légale » et que les droits de quinze militants du parti d'opposition Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dont son président Maurice Kamto, ont également été bafoués.