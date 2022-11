Ebola en Ouganda: le président Museveni rassure tout en appelant à la vigilance

« L'Ouganda reste un pays sûr » malgré l'épidémie d'Ebola, ce sont les paroles du président ougandais Yoweri Museveni dans un discours télévisé adressé mardi 15 novembre à la population. C'est sa quatrième prise de parole en moins de deux mois, pour tenter de rassurer les Ougandais, mais surtout les touristes étrangers qui n'osent plus mettre les pieds dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Depuis les premiers cas d'Ebola dans le district de Mubende en septembre, l'épidémie s'est propagée dans le pays, notamment la capitale Kampala, faisant au total 55 morts sur l'ensemble du territoire. Une situation aggravée par un certain relâchement des Ougandais à l'égard des consignes sanitaires.

Dans ce contexte, le président Yoweri Museveni appelle à la vigilance.

« Si vous avez été en contact ou si vous vous êtes trouvé dans une zone où il y a des cas d'Ebola et que vous n'êtes pas sûr d'être un cas contact, ne partez pas, restez chez vous et appelez les agents de santé si vous sentez malade. Lorsque vous fuyez, vous perdez du temps, vous tombez encore plus malade et vous mourez.

J'ai été informé que des touristes avaient annulé leur visite en Ouganda, et certains ont même reporté leurs réservations d'hôtels et de gîtes en raison de l'épidémie d'Ebola. En plus, des conférences internationales ont été reportées. Tout cela est regrettable et inutile, car comme vous avez pu le constater, l'Ebola ne vous atteindra pas si vous respectez les consignes sanitaires. Je tiens à rassurer la communauté internationale et l'ensemble de la population ougandaise que le gouvernement a mis en place des mesures pour contrôler l'épidémie. L'épidémie d'Ebola est localisée dans seulement six des 146 districts de l'Ouganda. L'Ouganda reste sûr. Et les invités internationaux sont les bienvenus. »

Il n'existe pas encore de vaccin homologué pour cette souche soudanaise du virus, contre laquelle le vaccin utilisé en République démocratique du Congo n'est pas efficace.

