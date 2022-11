Mali: après les retraits britanniques et ivoiriens, quel avenir pour la force de la Minusma?

Un membre de la Minusma patrouille près de la Grande Mosquée de Tombouctou, le 9 décembre 2021. © FLORENT VERGNES / AFP

Texte par : David Baché 2 mn

Au Mali, après le Royaume-Uni, c'est la Côte d'Ivoire qui va retirer progressivement ses soldats de la Minusma. Les deux pays cesseront de contribuer à la force onusienne de maintien de la paix, et ils cesseront de le faire plus tôt que prévu. Ces deux retraits en annoncent-ils d'autres ? Que disent-ils de l'avenir de la Minusma et de ses plus de 13 000 Casques bleus au Mali ?