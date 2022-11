Éthiopie: les combats continuent entre rebelles oromos et l'armée fédérale

Le département d'État américain demande le respect des accords au Tigré

Le Département d'État américain a mis en garde les forces présentes dans le Tigré, en citant nommément l'armée érythréenne et les milices amharas et afars, contre le manque de respect des accords signés à Pretoria et à Nairobi. Au cours d'un point de presse, mardi, un haut responsable de la diplomatie américaine a prévenu que les États-Unis feraient usage de « sanctions » si « les engagements » pris entre le gouvernement fédéral éthiopien et les forces tigréennes n'étaient « pas respectés », notamment le retrait des troupes étrangères hors de la région. À ce stade, l'aide humanitaire a commencé à revenir dans la zone encore récemment soumise au blocus, mais aucun retrait de troupes n'a été observé.