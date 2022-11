Procès du 28-Septembre en Guinée: l'ex-ministre de la Santé en difficulté face à l'accusation

Des accusés du procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée devant leurs juges, le 28 septembre 2022. © CELLOU BINANI / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Guinée, nous sommes au 20e jour des audiences dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry après la répression d'un meeting de l'opposition, faisant au moins 157 morts et plus de 100 femmes violées. L’ancien ministre de la Santé et de l’hygiène publique, le colonel Abdoulaye Chérif Diaby était pendant ces trois derniers jours face à l’accusation.