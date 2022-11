RDC: au cœur du bassin du Congo, comment protéger les trésors de la cité scientifique de Yangambi?

Le bâtiment de l'Inera à Yangambi, RDC, octobre 2022. © RFI/Paulina Zidi

Dans l’est du Congo, à 100 kilomètres de Kisangani, au cœur de la forêt du bassin du Congo, se cache la cité scientifique de Yangambi. Plus grande station de recherche tropicale au monde lors de colonisation belge, elle a été le siège de l’INEAC rebaptisé à l’indépendance du pays l’Inera, l’Institut national pour l’étude et la recherche agronomiques. Il abrite depuis les années 1930 une bibliothèque référence en matière d’agronomie et le plus grand herbier de l’Afrique centrale. Leur conservation est un défi.