Éthiopie: l’aide humanitaire n'entre que dans les parties du Tigré tenues par le gouvernement

L'accès à l'aide humanitaire était l'un des principaux aspects de l'accord signé par les Tigréens et les responsables du gouvernement fédéral. Ici, des employés en face de sacs de riz à cette destination, à Séméra, le 21 février 2022. AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Éthiopie, l'aide médicale et alimentaire a commencé à arriver dans certaines régions du Tigré ces derniers jours. Le Comité international de la Croix-Rouge et le Programme alimentaire mondial ont fait parvenir plusieurs dizaines de tonnes de matériel d'urgence par camions et organiseront d'autres livraisons dans les jours à venir, alors que la province était coupée du monde depuis le mois d'août. Mais cela reste encore insuffisant pour faire face à la situation.