Gabon: la Cour constitutionnelle annule une élection législative partielle

Cour constitutionnelle du Gabon à Libreville, le 25 janvier 2019 © STEEVE JORDAN / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Gabon, la Cour constitutionnelle a annulé mardi une législative partielle organisée dans le centre du pays. Un scrutin remporté par le parti au pouvoir, mais contesté par l’opposition. Des recours avaient été déposés devant la Cour constitutionnelle à cause de conditions d’organisation non équitable. L’institution suprême a donné raison aux requérants et pénalise donc le pouvoir. Une décision d’importance alors que le pays va organiser des élections générales très attendues en 2023.