RDC: à Goma, sur le port, la vie suit son cours malgré quelques difficultés d'approvisionnement

Port de Goma (RDC), le 17 novembre 2022: le bateau Emmanuel qui fait la navette quotidienne entre Goma et Bukavu s'apprête à partir . © Coralie Pierret

Dans l’est de la RDC, les affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles du M23 se sont poursuivis dans la journée de mercredi. Depuis plusieurs jours, les combats se concentrent dans le groupement de Kibumba. Mercredi, les rebelles revendiquaient le contrôle de cette zone dans un communiqué mais ce jeudi une source militaire affirmait que certaines localités de Kibumba étaient encore aux mains de l’armée congolaise. Au moins un avion d’attaque congolais et des hélicoptères de la Monusco ont survolé Goma, située à une vingtaine de kilomètres des affrontements. Malgré tout dans la capitale provinciale, les habitants sont restés calmes et les activités se sont poursuivies normalement.