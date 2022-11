Sénégal: manifestation de défense de la presse après l'arrestation de Pape Alé Niang

C'est une question de principe : tout professionnel des médias qui se trouve dans une situation de privation de sa liberté doit être soutenu. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Un pays démocratique, un pays qui a consacré la liberté de la presse et la liberté d'expression depuis fort longtemps... mais vous voyez bien, c'est un combat sans fin, parce que les tentatives de remise en cause sont toujours là. Comme on dit, le monstre est toujours là, il faut le combattre et il faut même le battre (...) Je n'ai pas le sentiment là que c'est une affaire politique. C'est parti de quoi ? C'est parti de documents qui ont été publiés. Si on parle du message radio, ce message tous les journalistes l'ont reçu et l'ont traité. Et je crois que ce que Pape Alé Niang a fait ne mérite pas la sanction qui est la punition qui est en train de lui est infligée.