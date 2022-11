Bénin: les Démocrates ont reçu leur récépissé, sésame pour participer aux législatives

Au Bénin, le parti d’opposition Les Démocrates de l’ancien président Boni Yayi ira bien aux élections législatives du 8 janvier 2023. La Cena (Commission électorale nationale autonome) lui a délivré ce samedi son récépissé définitif, qualifiant ainsi sa liste après un premier rejet.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Plusieurs ténors et une poignée de militants ont assisté à ce moment qu’ils ont qualifié d’« inattendu » et de « décisif ». La cérémonie, très brève, a été présidée par le patron de la Commission électorale, Saca Lafia. « Je vous remets votre récépissé définitif. Je vous félicite, vous êtes un combattant. Continuez », a-t-il déclaré.

Le président des Démocrates, ravi, a serré les mains des membres de la Commission au podium. Et le président de la commission a déclaré au chef de file des démocrates, sur un ton d’amusement: « Vous voyez, ce sont des personnes très gentilles, elles ne vous veulent aucun mal ». Une remarque qui a provoqué des éclats de rires dans la salle et à laquelle M. Houndété a répondu « on verra bien ».

La liste du parti a connu des péripéties avant d’être validée. Rejetée une première fois pour défaut d’attestations fiscales de quatre candidats, la liste a finalement été repêchée par un arrêt de la Cour constitutionnelle.

Le récépissé définitif vaut ticket de participation aux élections du 8 janvier 2023. C'est la première fois qu’ils participent à une élection sous la gouvernance Talon. La société civile et la communauté internationale ont toujours réclamé au président Talon une élection inclusive.

« La lutte continue »

La présence des Démocrates sur les bulletins de vote le 8 janvier soulagent déjà plusieurs observateurs. Le vote sera « plus calme », commente un analyste.

Et c’est une victoire, selon le président du parti, qui a salué « tous ceux qui se sont sacrifiés ». Et d’ajouter : « La lutte continue. C'est maintenant que le combat commence ».

Eric Houndété, président du parti les Démocrates Jean-Luc Aplogan

► À écouter aussi: Expédit Ologou: au Bénin, «le retour à la bataille électorale des partis politiques est un signe de l’honneur retrouvé»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne