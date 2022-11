RDC: de jeunes recrues s’engagent à Goma pour combattre le M23

REPORTAGE

Des soldat des FARDC (Forces armées de la république démocratique du Congo) en patrouille de sécurité autour de l'aérodrome de Kiwanja, à côté de Rutshuru, à 70 kilomètres de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. (Illustration).

Dans l’est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire reste incertaine, surtout vers Kibumba, à une vingtaine de kilomètres de la capitale provinciale, Goma. Les affrontements dans la zone entre l’armée congolaise et les rebelles du M23 ont commencé samedi 12 novembre.

Avec notre envoyée spéciale à Goma, Coralie Pierret

Le M23 a revendiqué la prise de Kibumba, mercredi 16 novembre, dans un communiqué. A l’inverse, une source militaire affirme contrôler plusieurs localités de ce groupement. L’armée congolaise continue son recrutement et ce vendredi 18 novembre, environ 500 jeunes ont été envoyés à Kinshasa, par avion, pour leur formation.

« Nous sommes en guerre »

Le colonel Faustin Ndakala motive ses troupes: « Nous sommes en guerre. Est-ce que vous m’avez compris ? ».

Ces jeunes recrues se sont engagés à rejoindre les rangs de l’armée congolaise. Dans le carré des futurs officiers, l’un d’eux voudrait rejoindre les commandos: « À l’armée, on forme aussi les gens pour devenir quelqu’un dans la vie. Ce n’est pas n’importe qui, qui peut se présenter dans l’armée. Les gens croient que l’armée congolaise, c’est n’importe qui. Non, non, les enfants de la rue, ce n’est pas comme ça. L’armée, c’est pour les intellectuels. »

« La chance ne nous sourit pas »

Si des jeunes diplômés ont signé pour défendre la patrie disent-ils, d’autres sont poussés à s’engager faute d’alternative. « Pour la majorité, c’est le chômage qui fait rage. C’est mon cas par exemple qui suis gradué en sciences sociales et politique administrative. Ce pas veut dire que nous le voulons réellement mais nous voulons aussi d’autres opportunités, comme les autres, mais bon… la chance ne nous sourit pas. »

Pour le colonel Guillaume Njiké, porte-parole des FARDC dans la province, ce recrutement n’a pas pour objectif de combler les manques de l’armée congolaise: « Les Forces armées de la République démocratique du Congo ne souffrent de rien. Les effectifs qui sont là, sont en mesure de parer à toute éventualité. La population se dit: « trop c’est trop ». Nous allons nous mettre ensemble avec notre armée pour qu’elle puisse mettre hors d’état de nuire l’ennemi ».

Selon l’armée, environ 2 000 jeunes se sont engagés dans la région.

