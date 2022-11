Côte d’Ivoire: Adama Bictogo, premier candidat aux élections locales sous les couleurs du RHDP

Le parti au pouvoir, le RHDP, annonce ses premiers candidats aux élections locales de l’an prochain et c'est Adama Bictogo qui va se lancer dans la course pour la mairie de Yopougon, la plus grande commune du pays.

En Côte d’Ivoire, alors que la révision de la liste électorale vient de commencer, le parti au pouvoir, le RHDP, annonce ses premiers candidats aux élections locales de l’an prochain. C’est Adama Bictogo qui va se lancer dans la course pour la mairie de Yopougon, la plus grande commune du pays. L’actuel président de l’Assemblée nationale est une figure du RHDP, mais ces derniers mois, son influence au sein du parti présidentiel a diminué.

Avec notre correspondant à Abidjan, Sidy Yansané

C’est à la mairie même de Yopougon qu’Adama Bictogo a officialisé sa candidature aux municipales prévues dans un an. Le nom du président de l’Assemblée nationale a été soufflé au chef de l’État par Gilbert Kafana Koné, président du directoire du RHDP, et actuel maire de la plus grande commune de Côte d’Ivoire. Dans son allocution, Adama Bictogo s’est lui-même qualifié de « soldat » en mission et justifie le choix de sa personne comme « stratégique » pour le parti au pouvoir.

Très influent

Également député d’Agboville, sa ville natale, et entrepreneur aux affaires florissantes, l’occupant du perchoir a su se rendre indispensable dans l’entourage du président Alassane Ouattara. Très influent au sein du RHDP, dont il assurait la direction exécutive depuis 2019, le chef de l’État le rétrograde dans la hiérarchie et le nomme secrétaire exécutif en février dernier.

Test de la popularité

Avec cette candidature, Adama Bictogo testera pour la première fois sa popularité dans les urnes dans une circonscription très disputée, Yopougon, qui a échappé au pouvoir lors des législatives de l’an dernier, au profit d’une coalition de l’opposition raflant l’ensemble des sièges de la commune.

