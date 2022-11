Tunisie: un 18e sommet de la Francophonie très politique s'achève à Djerba

Le président français Emmanuel Macron entouré de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo et du président tunisien Kaïs Saied lors de l'ouverture du 18e sommet de la Francophonie à Djerba le 19 novembre 2022. AP - Hassene Dridi

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le sommet de la Francophonie a touché à sa fin ce dimanche soir. Trente et un chefs d’États et de gouvernements y étaient rassemblés. Un sommet ponctué de retrouvailles et de quelques tensions.