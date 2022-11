La Côte d’Ivoire et le Ghana poursuivent les négociations avec les multinationales du cacao

Des agriculteurs travaillent dans une plantation de cacao, près de Sinfra, en Côte d'Ivoire. © ISSOUF SANOGO/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Côte d’Ivoire et le Ghana repoussent l’ultimatum lancé aux multinationales acheteuses de cacao. Les deux pays laissent quatre mois supplémentaires aux industriels pour s’accorder sur le prix d’acquisition de la fève et ainsi soutenir la production d’un cacao durable, sans déforestation et sans travail des enfants.