Mali: élèves et étudiants en grève pour une semaine

L'Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) appelle à déserter cette semaine les bancs des collèges, lycées, universités et grandes écoles du pays (image d'illustration). Getty Images

Texte par : David Baché 2 mn

Au Mali, ils préfèrent parler de « sortie nationale » plutôt que de grève, pour montrer que c'est l'ensemble du territoire qui est concerné. Mais, depuis le lundi 21 novembre, et jusqu'à la fin de la semaine, l'Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) appelle bel et bien à déserter les bancs des collèges, lycées, universités et grandes écoles du pays. Le mouvement porte des revendications purement sectorielles, mais il dénote aussi une grogne sociale montante.