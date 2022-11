Situation sécuritaire dans l'est de la RDC: un sommet prévu ce mercredi à Luanda

Les présidents rwandais Paul Kagame, angolais João Lourenço et congolais Félix Tshisekedi lors d'un précédent sommet tripartite à Luanda, le 6 juillet 2022, autour des tensions à l'est de la RDC

Au Nord-Kivu, un calme précaire règne sur les différentes lignes de front entre l’armée congolaise et les rebelles du M23. Une accalmie qui intervient alors qu’un sommet doit se tenir ce mercredi 23 novembre 2022 en Angola.

Annoncé pour le lundi 21 novembre 2022, c’est finalement ce mercredi que le sommet de Luanda doit avoir lieu. Le président de RDC Félix Tshisekedi y sera présent. Si cette participation était encore en suspens dans la matinée de ce mardi, une partie de la délégation congolaise s'est finalement mise en route dans l'après-midi. « Il y a vraisemblablement eu des garanties », a expliqué une source proche de la présidence, sans les détailler.

Selon Luanda, « en principe », le président rwandais Paul Kagame, son homologue burundais Evariste Ndayisimiye ainsi que Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté est-africaine pour cette crise, ont confirmé leur venue dans la capitale angolaise.

Second souffle au processus de médiation de Luanda

L’objectif est de donner un second souffle au processus de médiation de Luanda, ralenti depuis l’été et la présidentielle qui a vu la réélection de Joao Lourenço. Il s’agit de relancer les discussions entre Congolais et Rwandais, de parvenir à une « désescalade » entre les deux pays à travers « le plan de paix pour l’Est de la RDC ».

Après ce sommet de Luanda, les regards se tourneront vers Nairobi. C'est dans la capitale kényane que doit avoir lieu une nouvelle session de discussion avec les groupes armés. Un rendez-vous régulièrement reporté depuis plusieurs semaines et pour l’instant fixé au 27 novembre.

