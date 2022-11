Afrique du Sud: Zweli Mkhize va affronter Cyril Ramaphosa pour la présidence de l'ANC

Cyril Ramaphosa et Zweli Mkhize vont s'affronter pour la présidence de l'ANC.

En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa connaît son adversaire pour prendre la tête de l'ANC. Le parti au pouvoir se réunira du 16 au 20 décembre pour renouveler sa direction. Cyril Ramaphosa brigue un second mandat et devra affronter son ancien ministre de la Santé.

Avec notre correspondant à Johannesburg, Romain Chanson

Zweli Mkhize donnait l'impression d'être hors-jeu après son départ du gouvernement. L'ancien ministre de la Santé est toujours mis en cause dans une affaire de corruption liée à sa gestion du Covid-19. Il est soupçonné d'avoir offert à une entreprise amie un juteux contrat pour s'occuper de la communication du ministère de la Santé. L'enquête est toujours en cours, mais n'empêche pas cette figure de l'ANC de vouloir prendre sa revanche sur Cyril Ramaphosa.

Après une courte traversée du désert, le voilà prêt à ravir la présidence de l'ANC à Cyril Ramaphosa. Zweli Mkhize a déjà fait sensation en obtenant le soutien de la province du KwaZulu-Natal, la plus importante en termes de délégués pour l'ANC. Ce médecin de formation est originaire de cette province où il y a fait ses armes en politique.

D'apparence stricte, l'homme est réputé sérieux et intelligent, moins populiste que la base de ses soutiens. Zweli Mkhize devra peut-être s'exprimer un peu plus fortement s'il veut espérer combler son retard face à Cyril Ramaphosa. Car à l'échelle du pays, le président sortant obtient deux fois plus de voix (2037) pour soutenir sa candidature en décembre, que Zweli Mkhize (916). Avec Cyril Ramaphosa, « nous ne sommes pas ennemis, nous sommes différents », déclarait-il à la télévision publique. Il lui reste un mois pour convaincre de sa particularité.

