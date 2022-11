Conakry ouvre le dialogue inter-guinéen sans les principaux partis d’opposition

Une vue de la ville de Conakry (Image d'illustration). © Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 Alpha hmd

Texte par : RFI

Les autorités guinéennes lancent à partir de jeudi 24 novembre le cadre de dialogue inter-guinéen. Il risque de faire face à de nombreux obstacles, car les plus grands partis, comme par exemple le RPG et alliés, l’Anad et le FNDC, ont décliné l’offre du gouvernement de participer à ce dialogue. Ils l’estiment ni franc, ni loyal, ni sincère.