Conflit à l’est de la RDC: le M23 rejette la feuille de route du sommet de Luanda

La RN2, principale route qui relie Goma à Rutshuru et à la frontière ougandaise, dans l'est de la RDC, Nord-Kivu, octobre 2022. © RFI/Paulina Zidi

Texte par : Paulina Zidi

Mercredi 23 novembre à Luanda, le président congolais Félix Tshisekedi et le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta, reçus par le président angolais et médiateur désigné par l'Union africaine, João Lourenço sont parvenus à une feuille de route concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les participants ont proposé notamment la cessation des hostilités et un retrait du M23. Des décisions que les rebelles ont rejetées.