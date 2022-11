Le Nigeria inaugure son premier forage pétrolier en dehors du delta du Niger

Le président nigérian Muhammadu Buhari a inauguré une plaque marquant le premier forage du pays en dehors du Delta du Niger, à Kolmani, le 22 novembre 2022. © Bayo Omoboriowo / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après des décennies d'exploitation pétrolière dans le delta du Niger, au Sud-Est, le Nigeria lance des sites de productions dans le nord-est du pays. Le président Muhammadu Buhari a inauguré mercredi 22 novembre des champs pétroliers et gaziers à Kolmani, entre les États de Gombe et de Bauchi. Si le pétrole a généré de profits énormes au pays, la majorité des Nigérians continuent de vivre dans la pauvreté, notamment dans le delta pétrolier, l’une des zones les plus polluées du monde.