Madagascar: le quotidien «L'Express» a ouvert son musée, visite guidée

Après un quart de siècle d’existence et un anniversaire gâché en raison du Covid, il fallait marquer le coup. Sur la Grande Île, le quotidien national francophone L’Express de Madagascar, l’un des plus gros tirages de l’île, a donc décidé de créer son musée. Un musée qui met en avant les actualités marquantes des 27 dernières années et qui a ouvert ses portes en début de semaine au public.

avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud

Derrière la porte du petit bâtiment en briques ocres, dans un décor industriel chic, des murs bleu nuit recouverts de cadres. À l’intérieur, des photos argentiques, des Unes qui ont fait date, des articles historiques…

« Ça, c’est la photo du départ de Zafy Albert, le président de la République, à Ivato (l’aéroport de la capitale, NDLR), quand il a été destitué, en 95… Là par exemple, tu as l’incendie du Rova (le palais de la reine, NDLR), le 6 novembre 95. Ça c’était vraiment quelque chose de très marquant pour les Tananariviens. Ici, on a Théo Rakotovao qui était en finale du prix RFI Découverte et qui est devenu le lauréat le 2 octobre 2008. Ça, ça a marqué l’histoire de la musique à Madagascar… » commente la guide du jour, Vola Rasoamanana, directrice du Groupe Prey qui possède L’Express de Madagascar.

Le Palais de la reine («Rova Manjakamiadana»), à Antananarivo, est le symbole de la ville. Il a été partiellement reconstruit après l'incendie de 1995. Bilal Tarabey / RFI

« L’Express n’est pas uniquement un journal. Il a participé à garder l’Histoire. Notre travail aujourd’hui, qui a commencé depuis plusieurs années, c’est la numérisation de nos archives. Et à terme, l’objectif, pour ceux qui auraient envie de consulter nos archives physiques, ce serait de les proposer mais sur rdv, en présence de notre conservatrice, ici au musée. »

La visite du musée est aussi l’occasion de se rendre compte des mutations opérées par le quotidien. En 1995, lors de sa création, L’Express avait alors pour ambition de se démarquer des deux seuls autres titres francophones existants, comme le rappelle Sylvain Ranjalahay, actuel directeur de publication et rédacteur en chef de L’Express, engagé il y a 27 ans en tant que journaliste sportif.

« 'L’Express' a été créé pour être un journal de référence, surtout en économie. C’était un gros challenge. On était étiqueté journal élitiste, journal des intellectuels. Et plus tard, on a pensé qu’il fallait diversifier. Et c’est pour cela qu’on a mis d’autres rubriques 'Nouvelles technologies', 'jeunes', 'femmes', pour toucher d’autres lecteurs. »

L’achat du billet d’entrée du musée donne également accès à la visite de la salle des rotatives du journal.

