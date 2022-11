Le Niger accueille un double sommet consacré à l'industrialisation de l'Afrique et à la Zlecaf

Les vastes entrepôts de noix de cajou construits dans la zone industrielle de Glo Djigbé, en banlieue de Cotonou, en vue d’implanter une industrie de transformation. © Olivier Rogez / RFI

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine se réunissent à Niamey ce vendredi pour deux sommets successifs. La capitale nigérienne accueille un premier rendez-vous consacré à l’Industrialisation de l’Afrique et à la diversification économique, et un second à la Zlecaf, la Zone de libre-échange continentale africaine. Ces deux rendez-vous viennent conclure une semaine de travaux qui se sont tenus depuis dimanche dernier sur ces sujets.