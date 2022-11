Namibie: déboulonnée, la statue du colon allemand Curt Von François sera exposée dans un musée

La statue du colon allemand Curt Von François a été démontée de son socle par les pouvoirs publics mercredi. La municipalité a été interpellée par des militants décoloniaux sur la base d'une pétition lancée en juin 2020 par l'activiste trentenaire Hildegard Titus.

La statue commémorant Curt von Francois, un commissaire de l'armée sous la domination allemande en Namibie, a été retirée de son piédestal dans la capitale Windhoek. Avec une grue, ce sont les pouvoirs publics qui ont déboulonné la figure en pied de cet officier coiffé d'un chapeau à large rebord, aux moustaches opulentes et en veste militaire, une épée dans une main.

C’est en réponse à la pression exercée sur les autorités que la décision a été prise. « C'était un jour très émouvant, il y avait beaucoup de monde et c'était un soulagement de voir la statue retirée », témoigne Hildegard Titus, militante à l’origine d’une pétition sur le sujet. Pour elle, il était important de corriger une contre-vérité historique : Curt Von François était présenté, à tort, comme le « fondateur de Windhoek ».

Maintenant, la statue sera exposée au musée de la Ville de Windhoek avec une explication de son contexte historique « car c'est important que les générations futures comprennent ce pan de l'histoire, pourquoi cette statue a été installée et pourquoi elle a été retirée ».

Et l’activiste ne compte pas s’arrêter là. « Pour la suite, nous avons d'autres lieux de mémoire dans la ville, comme par exemple, le Nama War Memorial, qui ne mentionne que les soldats allemands tués, et qui omet de dire que ces soldats se sont battus une guerre pour prendre aux Namas ou aux Héréros leur autonomie à l'époque », raconte-t-elle. Pour ces lieux, « le plus simple sera d'ajouter un panneau, une inscription qui explique de quoi il s'agit, ce qu'il s'est réellement passé ».

