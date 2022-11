Sommet de l'Union africaine: pour l'industrialisation de l'Afrique, «il faut repenser les modèles»

Vue du port d'Abidjan, le 4 octobre 2012. REUTERS/Thierry Gouegnon

RFI

Le sommet extraordinaire de l’Union africaine sur l’industrialisation et la Zlecaf (Zone de libre-échange continentale africaine) s’est ouvert ce vendredi à Niamey. Une quinzaine de chefs d’État et de gouvernement y ont pris part. D’importantes décisions et des engagements sur le développement industriel de l’Afrique sont attendus.