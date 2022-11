Élections générales au Gabon: tensions autour de l’architecture électorale qui se met en place

Bureau de vote à l'école publique Akebe 2 dans le 4e arrondissement de Libreville, le 27 octobre 2018. Carine Frenk / RFI

RFI

Au Gabon, à moins d’un an d’élections générales et notamment présidentielle très attendues, l’architecture électorale se met en place. Révision des listes électorales, nouveau Centre gabonais des élections, réformes, beaucoup de dossiers sont sur la table ce qui n'est pas sans créer déjà certaines tensions entre pouvoir et opposition.