En 2021, plus de 17 000 femmes ont été tuées par des membres de leur entourage en Afrique

Les violences contre les femmes demeurent massives, et dans certains cas ont plutôt augmenté, constate une nouvelle étude publiée mercredi 23 novembre par deux agences des Nations Unies. En Afrique, en moyenne, cinq femmes sur 200 000 sont tuées par un proche chaque année.

Et le ratio de nombre de femmes tuées sur le continent est parmi les plus élevés dans le monde, juste après l'Asie, selon le rapport d’ONU femmes et de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime. En 2021, sur le continent africain, plus de 17 000 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou d'un membre de leur entourage. En conséquence, le foyer reste le lieu où la majorité des violences faites aux femmes est concentrée avant la rue ou le lieu de travail.

De nombreux féminicides ne sont toujours pas recensés en tant que tels. En cause, les différences dans les définitions ou les critères appliqués par les États. Sur le continent, seule l’Afrique du Sud s’est dotée des lois nécessaires pour réprimer la violence contre les femmes, à l'image de la loi sur la prévention des violences domestiques.

Mais même quand l’arsenal législatif existe, son application reste difficile. Si le taux de féminicide a baissé en Afrique du Sud au cours des 18 dernières années, les violences basées sur le genre restent un fléau dans le pays.

L’augmentation des violences à l’égard des femmes et des féminicides en particulier, je dirais, est un symptôme d’un continent qui va mal. Florence Raes (Onu Femmes): «C’est un phénomène qui tend à augmenter quand nous sommes en période de crise» Christina Okello

►À lire aussi : Le rapport des deux agences onusiennes (en anglais)

