Quatre mois après son malaise cardiaque, Choguel Maïga reçu par le colonel Assimi Goïta

Près de quatre mois après l’accident vasculaire cérébral qui l’a éloigné de la primature, le Premier ministre malien Choguel Maïga est de retour. Du moins, il a organisé vendredi son retour public. Il a été reçu par le Président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et il s’est adressé au Mali.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant régional, Serge Daniel

La journée du Premier ministre Choguel Maïga a commencé sur les hauteurs de Bamako, siège du palais présidentiel. Il a rencontré sur place le colonel Assimi Goïta. Vêtu d’un ensemble traditionnel, les quelques images et photos diffusées par la presse d’état l’ont montré souriant en compagnie du Président de la Transition.

Après une retraite médicale de quelques mois, le Président de la transition, Son Excellence le Col @GoitaAssimi, Chef de l’État, a reçu le Dr Choguel Kokala MAÏGA, Premier ministre, Chef du Gouvernement, ce vendredi. pic.twitter.com/ucif06rEhk — Presidence Mali (@PresidenceMali) November 25, 2022

Ensuite, il s’est rendu à la primature pour saluer ses collaborateurs et pour enregistrer son adresse à la nationale. Dans son intervention, Il donne des nouvelles de sa santé : « Par la grâce d'Allah, après trois mois d'absence, me revoici parmi vous en possession de mes capacités physiques et intellectuelles. » Choguel Maïga monte ensuite rapidement sur ses grands chevaux en rappelant ce qui selon lui caractérise l’action de la junte malienne : refondation, souveraineté, et libre choix des partenaires stratégiques du Mali.

Deux Premiers ministres

De retour sur la scène politique, Choguel Maïga n’a pas pour autant retrouvé le fauteuil de chef du gouvernement. Le décret de nomination du Premier ministre intérimaire n’a pas encore été abrogé. Pour le moment, le Mali a deux Premiers ministres. Un sur papier, l’autre qui exerce la plénitude de la fonction. D’après nos informations, le Président de la transition Assimi Goïta devrait bientôt trancher.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne