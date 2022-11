RDC: une nouvelle présidence pour l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé

En République démocratique du Congo, Miguel Katemb Kashal a pris les rênes, vendredi 25 novembre, de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Le nouveau dirigeant est plus connu pour être un entrepreneur dans le domaine des infrastructures routières. Miguel Katemb Kashal entend mettre l'accent sur la sous-traitance locale.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda-Muzembe

Entrepreneur de renom en Afrique du Sud, en Zambie et en RDC, mais également député et ministre provincial, le nouveau directeur général de l’Autorité de régulation du secteur privé entend privilégier les sous-traitants nationaux, contrairement aux entreprises étrangères, notamment chinoises, qui préfèrent sous-traiter avec des entreprises de leur pays.

« On ne peut pas développer la classe moyenne sans faire participer les Congolais à la chaîne de valeur de leurs matières premières. Vous savez aujourd’hui que le Congo est le premier producteur mondial de cobalt mais on sent que la sous-traitance congolaise ne se développe pas », a souligné Miguel Katemb Kashal.

Lui-même produit du secteur privé, Miguel Katemb Kashal estime que les Congolais ont toutes les compétences nécessaires pour offrir un service de qualité. « Nous allons faire le suivi et nous assurer que les Congolais détiennent des parts sociales réelles dans la sous-traitance. C’est de cette façon que nous allons créer la vraie classe moyenne qui est la vision et la volonté du chef de l’État pour ce pays », a-t-il ajouté.

Les autorités espèrent que Miguel Katemb Kashal, de par son expérience, pourra également assainir le milieu de la sous-traitance en République démocratique du Congo, afin que les entreprises locales ne fassent plus appel aux sous-traitants étrangers.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne