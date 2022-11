Éthiopie: le PAM appelle à l’aide face aux besoins «considérables» des Tigréens

En Éthiopie, l'aide humanitaire continue d'arriver dans le Tigré, trois semaines après les accords de paix de Pretoria et Nairobi. Néanmoins, une partie de la région reste inaccessible et l'aide acheminée est inférieure aux besoins, selon le Programme alimentaire mondial.

Catherine Sozi, coordonnatrice résidente des Nations unies en Éthiopie, s'est rendue samedi 26 novembre dans la capitale tigréenne, Mekele, où elle a notamment rendu visite aux hôpitaux de la ville, privés de tout depuis le mois d'août. Devant les caméras de la télévision tigréenne, elle a lancé un appel à accélérer l'acheminement de l'aide aux populations en détresse.

« Les besoins sont énormes, même avec l'accroissement du nombre de voies d'accès par lesquelles nous nous efforçons d'atteindre les villages où se trouvent les gens, les foyers, avec non seulement de la nourriture mais aussi de l'aide nutritionnelle, du matériel de santé et des médicaments, des semences et de l'engrais par exemple. Nous allons avoir besoin de beaucoup plus que ce que nous faisons parvenir en ce moment. Oui, les camions roulent, les avions cargos atterrissent mais je lance un appel à tous ceux qui m'écoutent : s'il vous plaît, envoyez plus de ressources parce que les besoins du peuple, ici, sont considérables. »

