Bénin: les députés votent une loi pour prendre en charge les victimes de l’insécurité

Les députés béninois ont voté une loi sur la prise en charge des personnes décédées ou blessées en mission ainsi que leurs familles, le mercredi 23 novembre. Les militaires en sont les premiers bénéficiaires.

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

Cette loi a été initiée suite aux nombreuses attaques de groupes armés dans lesquelles plusieurs militaires béninois ont perdu la vie. Le texte s’applique aux militaires décédés ou disparus en mission commandée, comme le maintien de l’ordre, la défense du territoire ou les missions extérieures. Il prend en compte les civils dans les mêmes conditions. Les ayants droits, conjoints légalement mariés, enfants déclarés ou non déclarés qui apportent la preuve de la filiation pourront aussi en profiter.

Le texte prévoit entre autres un capital décès et une prise en charge santé de 100% pour les blessés. Les enfants mineurs seront pris en charge jusqu’à l’âge de 21 ans et bénéficieront du financement de leurs études et d’une assurance médicale gratuite.

Une loi appréciée par les soldats

Un décret d’application viendra préciser les montants qui seront versés par le gouvernement aux familles endeuillées. Selon un haut gradé, le vote de la loi a été bien accueilli par les troupes. Pour elles, la reconnaissance de la nation ne se réduira plus à une cérémonie d’hommage pour service rendu à la nation. La loi entrera en vigueur après sa promulgation par le chef de l’État.

