Côte d’Ivoire: Charles Blé Goudé à la messe sous le signe du pardon

REPORTAGE

Charles Blé Goudé est rentré samedi 26 novembre en Côte d'Ivoire après plusieurs années passées à La Haye, où il a été jugé et acquitté de crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale concernant les violences post-électorales de 2010-2011. Ce dimanche matin, l’ancien ministre de Laurent Gbagbo a assisté à une action de grâce à l’église Saint Jacques d'Abidjan, une manière pour cet homme politique de demander pardon.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

En ce premier dimanche de l’Avent, l’église Saint Jacques recueille les dons et reçoit un fidèle particulier : Charles Blé Goudé, entouré de ses proches. L’abbé Eric Norbert Abékan, curé de la paroisse, profite de son homélie pour encourager les fidèles à cultiver la paix. « Mettons nos cœurs en chantier. Brisons, cassons les murs de haine mes frères, mes sœurs. Que chacun se dise : c’est terminé. Désormais, je vais être un artisan de paix, un artisan d’amour », a-t-il déclaré.

Nana Denis, une veuve venue se souvenir de son mari, apprécie l’acte posé par Charles Blé Goudé. « En tout cas, je suis contente de le voir parce que ça fait un bon moment qu’il n’était plus avec nous. Il est venu rendre grâce à Dieu, demander pardon », témoigne-t-elle.

Même avis partagé par un autre fidèle, Raymond Amé: « C’est salutaire, dans l’optique où nous recherchons la paix et la cohésion sociale ». Et d'ajouter : « Cette cohésion sociale passe nécessairement par le pardon. Si nous acceptons d’accueillir ceux qui sont à l’extérieur et qu’ils intègrent véritablement la patrie, alors cela veut dire que nous voulons aussi que cette Côte d’Ivoire soit unie et réconciliée ».

À lire aussi: De retour en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé veut s'inscrire dans le processus de paix

Charles Blé Goudé devrait tout prochainement se recueillir sur la tombe de son père, disparu en son absence. Il prévoit de faire une caravane de la paix à l’intérieur du pays.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne