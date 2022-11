Cameroun: les avocats des 35 opposants du MRC portent l’affaire devant la Cour suprême

Au Cameroun, des avocats ont déposé un recours devant la Cour suprême concernant 35 membres du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC). Ces militants du parti d'opposition avaient été arrêtés en 2019 et 2020 durant diverses manifestations.

Il y a une dizaine de jours, les magistrats avaient rejeté toutes leurs procédures d'appel. Pour ces 35 opposants, leurs avocats ont donc décidé de porter l'affaire devant la Cour suprême.

Joint par RFI, maître Hippolyte Meli évoque un excès de pouvoir : « Nous estimons que nous faisons face à un système judiciaire manifestement hostile au droit, hostile au droit international. Nous avons donc déposé pour interpeller la Cour suprême sur les cas de violations du droit international et sur les cas d’excès de pouvoir. D’excès de pouvoir parce que nous avons constaté que le militaire qui a siégé et participé au délibéré n’a jamais prêté serment. Or, pour exercer la fonction juridictionnelle, le serment est un acte substantiel. Donc, nous estimons que nous faisons face à un cas d’illégalité manifeste et appelons donc la Cour suprême à intervenir pour faire cesser immédiatement cet excès de pouvoir. »

