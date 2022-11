Un collectif de partis politiques maliens s'inquiète de la gestion du pays

Au Mali, le Cadre des partis et regroupements politiques pour la réussite de la Transition change de nom et devient le Cadre des partis et regroupement politiques pour le retour à l’ordre constitutionnel. Sous sa nouvelle appellation, l’alliance qui revendique 51 partis et 18 associations politiques a tenu samedi à Bamako sa première conférence de presse. Critiquant le gouvernement de la Transition, le cadre a demandé un changement de politique.