Vidéo

Buru Mohlabane en un mot, un geste et un silence

01:47 Buru Mohlabane, directeur artistique de la compagnie sud-africaine Via Katlehong Dance. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Siegfried Forster Suivre

Il est né dans le township près de Johannesburg qui a donné son nom à la compagnie de danse qu’il codirige aujourd’hui : Via Katlehong. Et c’est la danse qui a sauvé sa vie. Portrait en un mot, un geste et un silence de Buru Mohlabane, danseur, chorégraphe et directeur artistique de Via Katlehong Dance, une institution sud-africaine, née il y a 30 ans.